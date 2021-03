Léo Santana e Lore Improta anunciam gravidez pelas redes sociais

O cantor Léo Santana a ex-bailarina do 'Domingão do Faustão' Lore Improta anunciaram a gravidez pelo Instagram Foto: Instagram / loreimprota / leosantana

O cantor Léo Santana e a dançarina Lore Improta usaram suas redes sociais nesta terça-feira, 16, para anunciar que esperam seu primeiro filho. O casal oficializou a união dia 20 de fevereiro em Salvador, na Bahia, e agora revelaram a gravidez.

“Família, estamos muito felizes e queríamos logo contar tudo pra vocês. Ainda bem que esse dia chegou: Tem Baby GG na área! Isso mesmo, grávidos!”, escreveu o cantor na legenda da foto em que está beijando a barriga da mulher.

“Estamos amadurecendo e construindo nossa família, e esse neném lindão vem como um sopro de esperança em nossas vidas, no meio de tudo que estamos vivendo”, afirmou Léo. “Sempre sonhamos com tudo isso! Deus sabe de todas as coisas e está trazendo muito mais amor para a nossa família” finalizou o cantor.