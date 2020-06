Léo Santana começa live 'Baile da Santinha'; veja como assistir

Léo Santana Foto: YouTube / @Léo Santana

Léo Santana deu início à sua live neste domingo, 21, por volta das 15h. É possível assistir ao show ao vivo no YouTube.

"Está começando a nossa live Baile da Santinha Sunset! Vai deixar esse domingo muito mais alegre, divertido e mais leve", afirmou, no início da transmissão.

No início de abril, Léo Santana foi alvo de críticas após ter condicionado a quantidade de doações que faria conforme o número de espectadores de uma live anterior (relembre aqui).

Como assistir à live de Léo Santana

A transmissão ao vivo do show de Léo Santana está sendo transmitida no canal oficial do YouTube do cantor. Clique no link abaixo para assistir.