Léo Santana aparece com jóia de meio milhão: ‘Se não der certo na carreira, posso vender'

O cantor Léo Santana. Foto: Instagram/@leosantana

Léo Santana roubou a cena durante a chegada ao Prêmio Multishow nesta terça-feira, 29, no Rio de Janeiro.

Com óculos escuros, vestindo um terno preto com listras brancas e sem camisa por baixo, o cantor exibiu uma série de jóias ao redor do pescoço e na orelha.

Elas são em ouro branco com diamante: corrente, pingente, anel e brinco.

“É tudo meu e custou algo em torno de meio milhão de reais. Já estou na estrada tem uns aninhos e acho que mereço ter algo legal aqui”, afirmou Léo Santana, que foi vocalista do grupo Parangolé.

O cantor baiano ainda fez uma brincadeira com relação aos pertences valiosos: “Se eu não der certo na carreira, já tenho algo para vender”.

Durante a cerimônia, Léo Santana cantou Contatinho, música em parceria com Anitta. Porém, ele não dividiu o palco com a cantora desta vez no Multishow.

O cantor baiano lançou a faixa no segundo semestre do ano. Confira: