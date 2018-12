Léo Rosa volta a fazer quimioterapia após anunciar cura de câncer

Léo Rosa foi diagnosticado com câncer em junho de 2017. Foto: Instagram/leonardorosa___

O ator Léo Rosa, de 34 anos, que em março anunciou que havia superado um câncer, voltou a fazer quimioterapia. Ele deu a notícia com uma foto publicada no Instagram neste sábado, 1º.

Na legenda da imagem, ele mandou o recado para os "melhores amigos".

"Oi, fiz quimio ontem (até intimidade tenho já com a moça, chamo até de apelido). Sou super herói? Nada. Sou esse dia, cada dia cada vez!", escreveu.

Rosa comunicou sobre a doença em dezembro do ano passado, com uma transmissão no Instagram Stories, mas não falou o tipo. Na ocasião, ele pediu para que amigos e seguidores parassem de falar da enfermidade.

"Vamos falar de saúde. Ficar falando com o amigo sobre doença é muito chato, a pessoa que está doente não quer saber da doença", comentou.

Em entrevista à revista Quem, Rosa disse que foi diagnosticado com câncer em junho de 2017 durante a produção da série O Mecanismo. Ele chegou a passar por uma cirurgia e fez tratamento por quase um ano.

O ator fez novelas como Amor e Intrigas, Rei Davi e Escrava Mãe, esta sendo seu trabalho mais recente na TV, de 2016.