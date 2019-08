Léo Rosa inicia tratamento contra câncer após arrecadar R$ 140 mil em 'vaquinha' online

Léo Rosa Foto: Instagram / @leonardorosa___

Léo Rosa compartilhou as primeiras fotos de seu tratamento contra um câncer que está realizando em Tijuana, no México, em seu Instagram. Em maio, o ator criou uma 'vaquinha' online para conseguir R$ 140 mil para realizá-lo, valor arrecadado em menos de duas semanas.

As imagens, publicadas entre a última quinta-feira, 8, e este sábado, 10, mostram o ator, conhecido por seu trabalho em novelas da Record TV em praias da região e também mostrando as instalações do local.

Nos comentários, Léo Rosa recebeu o apoio de colegas do meio artístico, como Luiza Tomé, Giselle Batista e o ator Pedro Carvalho, que vive o português Abel na novela A Dona do Pedaço, e postou: "Força, irmão".

Confira as postagens feitas por Léo Rosa, no início de seu novo tratamento contra o câncer, abaixo:

A luta de Léo Rosa contra o câncer

O ator Leonardo Rosa, mais conhecido como Léo Rosa, já vem sofrendo com o câncer há alguns anos e até anunciou estar curado em março de 2018. No fim do mesmo ano, porém, precisou voltar a fazer sessões de quimioterapia.

À época, Léo optou por não dar detalhes sobre o tipo de câncer: "Vamos falar de saúde. Ficar falando com o amigo sobre doença é muito chato, a pessoa que está doente não quer saber da doença".

"Depois de duas cirurgias, 29 sessões de quimioterapia (cinco medicações diferentes) e um possível encaminhamento para o transplante de medula óssea, descobrimos através de exames recentes que a quimio não estava mais fazendo efeito. O tumor segue crescendo. Começa então uma corrida contra o tempo", explicou Leo Rosa no site em que pediu ajuda financeira na campanha online.

Na sequência, Léo Rosa explicou os motivos pelos quais recorreu ao pedido de ajuda financeira: "Estive pelos últimos 18 meses no tratamento realizado pelo SUS sem poder exercer meu trabalho por causa das complicações de saúde que acompanham um tratamento violento como a quimioterapia. Como autônomo que sou, estou tendo uma vida financeira baseada na ajuda de amigos e família desde então".

Na página, constaram, ao todo, 1.071 doações, entre elas, algumas feitas em nome de outros artistas, como Emilio Orciollo Netto e Gil Coelho.

Os atores Raphael Vianna e Sacha Bali demonstraram seu apoio nos comentários da postagem de Léo no Instagram. "Farei o que puder, te amo amigo, vamos conseguir em nome de Jesus!", escreveu Luiza Tomé.

Confira abaixo como Léo Rosa afirmou que destinaria o dinheiro arrecadado com a vaquinha online:

R$ 70 mil - Tratamento com duração de três semanas em Tijuana, no México.

R$ 22 mil - Exames.

R$ 18 mil - Dieta por 12 meses.

R$ 12 mil - Ajuda de custo e transporte.

R$ 10 mil - Remédios por 12 meses.

R$ 8 mil - Passagens para Léo e um acompanhante

Clique aqui para acessar ao site com a 'vaquinha online' e conferir mais informações sobre o tratamento do câncer de Léo Rosa.