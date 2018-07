Leo Dias registra boletim de ocorrência após ameaça de André Gonçalves

O jornalista Leo Dias prestou queixa e registrou um boletim de ocorrência contra André Gonçalves após ser ameaçado por ele na internet.

Em vídeo, André insinua que o colunista é usuário de cocaína e afirma que vai "quebrar seus dentes". Leo Dias se declarou vítima de ameaça e injúria no 9° Juizado Especial Criminal da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Duas diligências saíram em busca de André. Uma em direção ao endereço em que ele afirma morar, no Jardim Botânico, e outra com destino à casa de Danielle Winits, em Itanhangá, onde o casal supostamente mora junto. No entanto, os dois curtem férias em Nova York no momento.

Veja o boletim de ocorrência:

Foto:

Foto:

A confusão começou quando Leo publicou uma notícia afirmando que Danielle Winits, namorada de André Gonçalves, teria simulado uma gravidez para sentar em um lugar melhor em um avião. A atriz fez uma postagem em seu Instagram reclamando e afirmando tratar-se de uma mentira. Na sequência, o apresentador fez postagens em seu Instagram e Twitter revelando diversos "podres" do passado de Danielle. Depois disso, André publicou o vídeo com a ameaça.