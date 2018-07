Leo Dias fala sobre reação de Danielle Winits durante audiência judicial

A atriz processa o colunista por calúnia e difamação. Foto: Clayton de Souza/ESTADÃO | instagram.com/euleodias

Danielle Winits e Leo Dias, do jornal O Dia, participaram de uma audiência preliminar na última quarta-feira, 26. Em seu perfil no Twitter, o colunista resolveu revelou alguns detalhes da reação da atriz durante a audiência, que ocorreu no Fórum do Leblon, no Rio de Janeiro.

"O melhor da audiência da Winits foi o conciliador dizer que lê minha coluna todo dia. A cara que ela fez...", tuitou Leo dias na madrugada desta sexta-feira, 28. "Ontem percebi que ela não é uma atriz ruim. Ela chorou muito na audiência", escreveu.

Alguns seguidores do colunista indicaram que ele não falasse sobre a atriz em suas redes sociais, ao que ele respondeu: "Eu não sou proibido de falar o nome dela. Ontem, na sala de audiência, eu disse que nunca mais falaria dela na minha coluna. Opção minha".

A atriz processou Leo Dias por calúnia e difamação, após ele dizer que ela teria forjado uma gravidez para ganhar tratamento diferenciado no aeroporto. Ela desmentiu o colunista, que divulgou 'podres' da atriz, referindo-se a mentiras que Danielle teria contado ao ex-namorado Amaury Nunes.

O atual marido de Winits, André Gonçalves, decidiu entrar na briga e publicou um vídeo ameaçando 'quebrar os dentes' de Leo Dias, que fez um boletim de ocorrência relatando a ameaça. O colunista retirou a denúncia após um pedido de desculpas em vídeo de André. O processo entre o colunista e a atriz, porém, continua.