Leo Dias diz que Anitta o ajudou em momento de recaída: ‘Vai se afundar até quando?’

O apresentador Leo Dias. Foto: Instagram/@leodias

O colunista e apresentador Leo Dias, que comanda o programa Fofocalizando no SBT, revelou que Anitta o ajudou durante um momento de recaída por conta do vício em drogas. No próximo sábado, 30, ele lança Furacão Anitta, uma biografia não autorizada sobre a vida da cantora.

Em setembro de 2018, ele assumiu publicamente seu vício em drogas, após ser alvo de comentários na internet sobre seu comportamento na televisão e nas redes sociais. “Eu estava sendo muito pressionado pela editora para escrever. Estava no pior momento da minha vida, me afundando por conta do abuso das drogas. Um dia ela me chamou”, disse em entrevista ao UOL.

O apresentador diz que a Anitta lhe mostrou uma foto em que ele encontrava-se mal por conta da recaída. “É isso que você quer? Vai ficar se afundando até quando?”, disse. Em seguida, ela pegou o telefone e pediu para que adiassem o lançamento do livro.

“É uma luta diária. Cada vez eu penso menos nas drogas, mas é muito difícil”, disse. Leo Dias acabou se afastando do trabalho e se internou em uma clínica de reabilitação. Ao sair, teve de mudar os hábitos: apagou o contato de traficantes e deixou de sair com amigos que eram gatilho para o vício.