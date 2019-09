Léo Áquilla pede que Dudu Camargo se retrate após comentário: 'queria dizer o quão idiota você foi'

Léo Aquilla e Dudu Camargo Foto: YouTube / @Léo Áquilla | Reprodução de 'SuperPop' (2019) / RedeTV!

A apresentadora Léo Áquilla desaprovou uma brincadeira feita por Dudu Camargo, do SBT, durante o Passa ou Repassa do Domingo Legal, apresentado por Celso Portiolli, no último domingo, 1º.

Tudo começou quando Léo Áquilla tirou seu casaco por conta do calor. "Você está fazendo o quê?", questionou Portiolli. "Me despindo!', respondeu a participante. Ele então chamou-a ao centro do palco e pediu para que desse uma 'volta': 'Agora está com roupa de Léo Áquilla! Agora, sim!".

"Esqueceram de contar duas bolinhas", disse Áquilla em tom bem-humorado, em referência a uma etapa do programa da qual havia acabado de participar, de arremesso de bolinhas.

Dudu Camargo, então, interrompeu-os para questionar: "É o que eu queria saber, viu. Queria saber se tem pinto ou não tem pinto"

"O que que é?!", perguntou Portiolli, espantado. "Eu queria saber se tem pinto ou não tem pinto", repetiu, Dudu, para nova resposta do apresentador: "É um programa infantil aqui!"

"Não, se ela tem pintinho em casa, cria galinha...", desconversou Dudu Camargo, apesar de o contexto de seu comentário estar claramente ligado à transexualidade de Léo Áquilla.

"Posso dar a resposta? [...] Eu tenho e não é pequeno! Depois te mostro", respondeu a apresentadora.

"No camarim! Aqui, não!", interveio Portiolli, dando prosseguimento ao programa, na sequência.

Posteriormente, Léo Áquilla publicou um vídeo em tom de desabafo em seu canal no YouTube em que pede que Dudu Camargo faça uma retratação por conta do constrangimento que teria sido causado por seu comentário.

"Eu saberia muito bem a resposta que ele merecia com uma pergunta dessa na hora. Mas levei em consideração que não estava na minha casa, estava em outra emissora, mais do que isso, na casa de milhões de brasileiros. E não ia, em nome dessas pessoas, desrespeitar a casa, o Dudu e o Celso Portiolli", disse.

Em seguida, continuou: "Eu sou uma mulher adulta, madura, sem 'mimimi'. É que esse tipo de pergunta já não é engraçada em qualquer horário. Agora, 11 horas da manhã, Dudu Camargo? Ou você é muito criança e tem muito o que aprender, ou você realmente é um cara maldoso."

Léo Áquilla ressaltou que gostaria de uma retratação do colega: "Eu gostaria que você se pronunciasse, sim. Para você explicar de onde vem essa 'inocência' de me fazer uma pergunta dessa num programa às 11 horas da manhã, com tanta criança assistindo."

"Por isso fiquei na minha, depois acabei respondendo 'tenho e é maior que o seu'. Foi tão constrangedor, uma saia justa tão grande, que todo mundo ficou atônito", prosseguiu.

A apresentadora ainda alegou que tentou contatar Dudu Camargo após o episódio, mas não conseguiu: "Te procurei depois do programa, mas como você tava com muita torta na cara e eu também, você deve ter ido se lavar, e os carros não esperam a gente, tive que ir embora e não consegui falar com você pessoalmente."

"Queria falar com você pessoalmente para te dizer o quão idiota você foi nessa questão. [...] Tudo depende das circunstâncias para ofender ou não ofender. Esse assunto me ofende? Não, não me ofende. Mas depende das circunstâncias", encerrou.

Assista abaixo à íntegra do desabafo de Léo Áquilla em relação a Dudu Camargo:

Assista ao momento em que Dudu Camargo faz o comentário para Léo Áquilla abaixo: