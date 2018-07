Lembrancinhas de casamento de Marina Ruy Barbosa incluíram até pulseira banhada a ouro

Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão se casaram no último sábado, 7. Foto: Instagram/@marinaruybarbosa

Chinelos Havaianas e bem-casados como lembrancinhas? Não na cerimônia de casamento de Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão, que aconteceu no último sábado, 7, em Campinas (SP).

A atriz inovou na escolha dos brindes e deu leques, rasteirinhas personalizadas e braceletes banhados a ouro para suas convidadas.

No Instagram, alguns convidados elogiaram os ábanicos, que foram feitos pela marca Nanacay e pintados à mão pela artista mineira Klaucia Badaró, com temas de folhagens.

Outra lembrancinha foi uma placa com os dizeres 'Do not disturb', ou 'Não perturbe', em português, conforme mostrado pela Suzana Freire Eventos, uma assessoria que fez cobertura do casamento de Marina no Instagram e mostrou alguns detalhes da festa.

Já a solução criativa para deixar as convidadas mais confortáveis foram rasteirinhas personalizada da marca Schutz, feitas em palha e com detalhes de folhagens, acompanhando o tema da festa.

O último brinde estava na mesa: os anéis dos guardanapos eram, na verdade, pulseiras banhadas a ouro que as convidadas poderiam levar para casa. O mimo foi feito pela joalheria Hector Albertazzi exclusivamente para o casamento.

