Lembra dele? Dani Boy, o 'Guguzinho', festeja nascimento do 1º filho

O passado e o presente de Dani Boy, o Guguzinho

Você se lembra de Dani Boy, garoto conhecido como 'Guguzinho' que fez sucesso no SBT na virada dos anos 2000? Ele se tornou pai pela primeira vez na segunda-feira, 9.

Marcos Felippe Nunes, seu nome real, está atualmente com 25 anos e contou a novidade na função stories de seu Instagram.

"Tô passando só para agradecer o carinho de vocês, as mensagens pelo nascimento do meu filho, a coisa mais linda do mundo Pai babão como sempre, né? A gente ainda não pode postar foto ainda, mas em breve a gente posta pra vocês verem o quanto que ele é lindo", disse.

No começo de 2018, o E+ conversou com Dani e mostrou como está o garoto, que hoje em dia é cantor. Sua participação em programas do SBT chegou a parar na Justiça, e, anos depois, garante que chegou a recusar convites para participar de reality shows. Leia a entrevista completa aqui.

No fim do mês passado, Dani, que é cantor, precisou cancelar um show na região do Tatuapé, em São Paulo, após o veículo em que ele estava com sua equipe ter se envolvido em um acidente na rodovia Ayrton Senna.

