Lembra dela? Debby Lagranha trabalha nos bastidores de novela

Luana Piovani começou a carreira como atriz na TV Globo em 1993, na série 'Sex Appeal'. Depois disso, participou do filme 'Super-Colosso: a Gincana da TV Colosso', e em 1996 apresentou quadros no 'Fantástico'. No ano seguinte, foi a protagonista de 'Malhação' e, desde então, estrelou diversas produções de cinema e TV, como 'A Mulher Invisível'. Seu último papel de destaque na telinha foi em 2014, na minissérie 'Dupla Identidade'.

Desde então, tem se dedicado a um canal no YouTube e recentemente virou sócia de um brechó de luxo Cansei Vendi. "Estava há tempos procurando algo que acreditasse para poder me envolver, a carreira de atriz é tão cheia de altos e baixos que queria investir em algo que me trouxesse mais segurança", disse ela em post no Instagram justificando a nova empreitada.

Foto: Instagram/@Luapio