Leigh-Anne, do grupo Little Mix, fala sobre racismo na música

A cantora Leigh-Anne, do grupo Little Mix Foto: Instagram/@leighannepinnock

A cantora Leigh-Anne, do grupo Little Mix, fala sobre racismo no mundo da música no documentário Race, Pop & Power, que estreia nesta quinta-feira, 13.

O filme, que será exibido no Reino Unido pela rede de streaming da BBC, trará experiências pessoais da cantora na indústria da música.

A colega de banda, Jade, também estará no documentário.

Alexandra Burke, vencedora do The X Factor UK, e Keisha Buchanan, do Sugababes, estarão nessa conversa sobre preconceito e intolerância racial.

O perfil do Little Mix no YouTube liberou uma prévia do documentário Leigh-Anne: Race, Pop & Power.

Assista ao vídeo: