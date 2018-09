Leão Lobo diz que Luciano Huck teria chamado Angélica de 'cafona'

Comentário teria sido feito no dia em que foi anunciado o noivado dos dois Foto: Globo / Divulgação

Leão Lobo relembrou um fato curioso sobre o período em que Luciano Huck estava noivo de Angélica, em entrevista ao programa Sensacional desta quinta-feira, 15: o apresentador teria chamado a futura mulher de “cafona”.

Leão afirma que o comentário teria sido feito em um hotel, no dia em que o noivado foi anunciado. “Eu perguntei: 'Tá namorando a minha amiga?'. Aí ele bateu na porta lá do hotel, em um negócio de madeira que tem assim, e falou 'Deus me livre, aquela cafona', e quatro meses depois eu estava no casamento deles”.

O apresentador disse acreditar que o casal seja feliz, mas não compreendeu a atitude de Huck naquele dia. “Foi lindo o casamento e parece que eles são felizes, agora eu nunca entendi aquela reação dele”.