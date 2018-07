Leandro Hassum comemora 65 kg eliminados

Leandro Hassum Foto: Reprodução/Instagram

Leandro Hassum comemorou os 65 kg perdidos em uma foto postada no Instagram na última quinta-feira, 8. Nos últimos meses, ele vem fazendo dieta e exercícios físicos. No ano passado, o ator realizou uma cirurgia bariátrica para perder peso.

"Foco e determinação. Muito feliz com minha caminhada. Hoje 65 kg eliminados. Um ano 10 meses e 7 dias. Só tenho que agradecer todo o apoio dos que torcem por mim. Vocês me fazem seguir. Kaka Hassum e Pietra Hassum vocês são minha luz", escreveu o ator.

Hassum vem documentando as mudanças corporais no seu Instagram, ao que recebe respostas dos seguidores. Em julho, ele se irritou com comentários negativos que falavam sobre o ator perder graça ao deixar de ser gordo. Devido à frequência deste tipo de mensagem, ele decidiu se pronunciar. "Aos q ñ tem noção, educação e respeito... meu sono F*-SE".