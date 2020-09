Leandro Hassum brinca sobre comparações com Vin Diesel: 'deprimindo'

Leandro Hassum Foto: Christina Rufatto / Estadão

O ator Leandro Hassum usou seu Instagram para falar sobre comparações que recebeu nas redes sociais com o visual de Vin Diesel.

"Gente, quando for pra confundir, dá uma moral e me confunde com ele em Velozes e Furiosos. Pelo menos dá uma massageada no ego. Essa aí tá f***. Deprimindo em 5, 4, 3, 2, 1...", escreveu.

O comentário foi feito após alguns internautas verem semelhanças entre uma foto na qual o ator Vin Diesel, conhecido por seu visual careca, aparece com cabelo.

Confira a postagem feita por Leandro Hassum abaixo.