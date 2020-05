Leandro Buenno, que participou do ‘The Voice Brasil’, revela ter HIV

O cantor Leandro Buenno revelou que possui o vírus HIV Foto: Instagram / @lbuenno

O cantor Leandro Buenno, que participou da edição de 2014 do The Voice Brasil, revelou nesta terça-feira, 12, que possui o vírus HIV, responsável pela síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids). Ele também falou sobre o tema em um vídeo junto com o noivo, o modelo Rodrigo Malafaia.

“Ser gay e HIV+ num país que trata ambos os assuntos de forma tão distante e pejorativa, não é assim tão fácil”, disse Leandro em uma publicação em sua conta no Instagram, em que fez a revelação. O cantor destacou que quem tem HIV acaba vivendo atrás de um muro: “Tendo que medir as palavras, os trejeitos, omitir pra ser ‘aceito’”.

Leandro destacou que decidiu falar sobre o tema para contribuir para a aceitação de uma parcela da sociedade que vive com o vírus. “O maior vírus que enfrentamos hoje é o da ignorância e, assim como o HIV, ele também não tem cara, nem escolhe orientação sexual”, destacou ele.

Também no dia 12 o noivo de Leandro, Rodrigo Malafaia, postou um vídeo junto com o cantor em que eles comentaram que decidiram falar sobre a convivência com o HIV para dar voz ao tema e ajudarem as pessoas a se aceitarem como são. “A ignorância é a raiz do preconceito”, disse Rodrigo em outra publicação.

O cantor chegou à semifinal da terceira temporada da competição The Voice Brasil, exibida em 2014, e fez parte do time da cantora Claudia Leitte.

Vale lembrar que nem todas as pessoas com HIV têm Aids. Com o avanço dos tratamentos disponíveis é possível evitar que o vírus gere a síndrome e manifeste os seus sintomas. Confira dez mitos e verdades sobre a Aids clicando aqui.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais