Leandra Leal posta foto de beijo com Mariana Ximenes em protesto contra a homofobia

Leandra Leal é conhecida por colecionar polêmicas em suas redes sociais Foto: Denise Andrade/Estadão

Leandra Leal não perde tempo em usar as redes sociais para se posicionar e defender o seu ponto de vista. Novamente ela deu o que falar ao postar uma foto em que aparece beijando sua companheira de profissão Mariana Ximenes. A postagem foi no último dia 7.

A imagem é uma cena do filme O Uivo da Gaita. Leandra Leal postou a foto como um protesto contra a homofobia e pela luta dos direitos LGBT. Na postagem, a atriz usou as hashtags #NãoSilencieOAmor e #Kiss4LGBTQRights, além de marcar o local como Kremlin, a sede do governo russo, em Moscou.

A campanha, que contou com a participação de outros atores globais como, por exemplo, Cauã Reymond, Paolla Oliveira e Bruno Gagliasso, denuncia violação dos direitos humanos na Rússia, com perseguição do governo à comunidade LGBT.

Confira a postagem:

Embora também tenha recebido mensagens de apoio, uma grande quantidade de usuários criticou a atitude de Leandra Leal. Um usuário comentou "Preconceito zero!", enquanto outra seguidora escreveu "BÁRBARO! Amei vcs duas". Por outro lado, uma fã da atriz comentou "Estou chocada, admirava tanto uma pessoa como você". Outra seguidora comentou "Impressionante como sempre tem quem distribua o ódio e não o amor ao próximo".