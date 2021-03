Leandra Leal mostra mãe tomando vacina contra covid-19: ‘Dose de esperança’

Leandra Leal comemorou que sua mãe, Ângela Leal, tomou a vacina contra covid-19, nesta segunda-feira, 22 Foto: Instagram/ @leandraleal

A mãe de Leandra Leal, Ângela Leal, 73, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 nesta segunda-feira, 22. A atriz compartilhou um vídeo do momento em suas redes sociais.

“Minha mãe recebeu a primeira dose da vacina coronavac e eu recebi uma dose de esperança”, escreveu ela na legenda da publicação. No vídeo, a enfermeira tranquiliza e diz para Ângela que “vai dar tudo certo” e a atriz responde “para todos nós”.

Na legenda da publicação, Leandra explica que não via a mãe há um ano e que observou o momento da imunização de longe. “Eu vi também outros filhos chegando com suas mães e pais para viverem esse momento. Eu desejo que outras pessoas possam sentir essa esperança que só é possível com a vacina”.

“Vacina para todas as mães, todos os pais, todos nós. Vacina para todos. Precisamos da vacina para resistir e reconstruir esse país. Precisamos da vacina para frear essa tragédia, para que as pessoas parem de morrer. Para que depois juntos possamos trabalhar, conviver, criar, ver, abraçar, compartilhar e sonhar” completou.

Ingrid Guimarães foi outra atriz a celebrar a imunização da mãe, Sonia Angel. Nesta segunda-feira, 22, a atriz também compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais.

"Quando a vida te dá um acalento de ver mamãe vacinando. Torcendo para que todos tenham direito à vacina. Acreditem na ciência, se cuidem e tenham fé em Deus”, escreveu ela na legenda da publicação.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais