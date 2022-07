Lea Michele vai protagonizar 'Funny Girl' e realizar sonho de Rachel em 'Glee'

Lea Michele será Fanny Brice em musical da Broadway, 'Funny Girl'. Foto: Andrew Kelly/Reuters

A atriz Lea Michele, conhecida por interpretar Rachel Berry no seriado Glee, vai protagonizar o famoso musical da Broadway, Funny Girl. Lea vai substituir a artista Beanie Feldstein, que anunciou neste domingo, 10, a saída antecipada do espetáculo.

"Quando a produção tomou a decisão de levar a peça para outra direção, eu tomei a decisão extremamente difícil de me distanciar antes do que imaginava", escreveu Beanie em publicação no Instagram.

No Twitter, fãs de Glee relembraram que a personagem de Lea, Rachel, sonhava em protagonizar o musical e era fã de Barbra Streisend, cantora que teve a carreira impulsionada após viver Fanny Brice.

Além disso, Rachel Berry cantou quase todas as músicas da produção da Broadway ao longo das seis temporadas do seriado e estrelou o musical após se formar na fictícia William McKinley High School.

O perfil oficial do musical anunciou que Lea Michele deve estrear no musical em 6 de setembro.