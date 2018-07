Lea Michele foge de incêndio levando apenas seu gato

Lea Michele, atriz conhecida por sua atuação em 'Glee' Foto: Phil McCarten / Reuters

Uma série de incêndios devastam grandes áreas da Califórnia, nos Estados Unidos, desde o começo de dezembro. Entre as áreas afetadas, estão bairros nobres de cidades como Los Angeles, onde personalidades possuem mansões.

Entre essas personalidades está Lea Michele, atriz conhecida por seu papel em Glee. Ela falou durante um evento do The Hollywood Reporter que teve apenas dois minutos para evacuar a casa e decidir o que levar com ela.

“Eu tive dois minutos para decidir o que levar e só peguei meu gato e pronto”, contou a atriz que precisou se mudar temporariamente para a casa de um amigo até que as chamas estejam contidas.

“Tudo o que nós precisamos é nos cercar das pessoas que amamos”, disse.