Lázaro Ramos será diretor da nova turnê de Péricles

Péricles e Lázaro Ramos trabalharão juntos em nova turnê do cantor. Foto: Instagram / @llidyfaria

Na última segunda-feira, 20, o cantor Péricles passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia na região lombar. Apesar da necessidade de dedicar as próximas semanas para a recuperação, o cantor já se prepara para voltar aos palcos com a turnê de um álbum inédito.

Em Sua Direção estreia dia 6 de outubro no Credicard Hall, em São Paulo, e 19 de outubro no Km de Vantagens Hall, no Rio de Janeiro. Lázaro Ramos participará da produção, estreando como diretor do espetáculo musical, informou a assessoria de imprensa do cantor. Essa também será a primeira vez em que o cantor Péricles terá o suporte de um diretor em seus shows.