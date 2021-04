Lázaro Ramos posta vídeo de Taís Araújo cortando seu cabelo: ‘Ela se acha cabeleireira’

Taís Araújo e Lázaro Ramos Foto: Instagram / @taisdeverdade | @olazaroramos

Assim como muitas pessoas que estão evitando sair de casa por causa da pandemia do coronavírus, Lázaro Ramos decidiu cortar o cabelo em casa. Para essa missão, ele recrutou sua mulher, Taís Araújo, e filmou o evento. O casal de atores chamou o vídeo de Tutorial de como cortar o cabelo em casa e publicou na rede social.

A primeira instrução é: “Chame a pessoas próxima mais habilitada para fazer isso”, e Taís aceita o desafio e se arruma para aparecer no vídeo. Lázaro entrega a máquina de cortar cabelo e deseja boa-sorte: “Ela se acha cabelereira”.

O ator lembra que você deve explicar bem o que quer e não deixar a pessoa criar demais. “Quer que faça aquele cabelo de rapper americano?”, pergunta Taís, e Lázaro lembra pra ela não inventar moda, só cortar. “To com saudade de você, Key”, diz ele para seu cabeleireiro.

Sentado na área de serviço, Lázaro vai mostrando o ambiente e brinca na legenda: “Aqui em casa não tem só muito amor envolvido, mas tem calcinha na corda, tênis secando na janela, toalha pendurada e vários buracos na cabeça também, né, Taís Araújo".

A mensagem final do vídeo é: “Seja grato a cada dia que passa”, e termina com um beijo do casal e Taís fazendo sua propaganda de cabeleireira.