Lázaro Ramos pede que fãs alimentem o amor

Casal contracenou em 'Mister Brau' Foto: Reprodução/Globo

Em tempos de divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie e Fátima Bernardes e William Bonner, alguns casais ainda renovam as nossas esperanças no amor eterno.

Lázaro Ramos e Taís Araújo são um bom exemplo. Eles comemoraram 12 anos juntos no último dia 13, e Taís postou uma foto do jantar romântico no Facebook. O post rendeu mais de 13 mil comentários, a maioria de fãs elogiando e desejando felicidades ao casal.

Nesta quarta-feira, Lázaro postou uma montagem no Twitter com fotos de casais 'inspirados' pelo amor dos dois. "Se nosso jantar romântico serviu pra estimular vocês, então que viva o amor! Se acarinhem, façam planos, riam juntos... Isso alimenta o amor", escreveu.

Se nosso jantar romântico serviu pra estimular vcs, então que viva o amor!!! Se acarinhem, façam planos, riam juntos... isso alimenta o amor pic.twitter.com/pQvOGKMgnr — Lazaro Ramos (@olazaroramos) 21 de setembro de 2016

