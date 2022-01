Lázaro Ramos muda cor do cabelo e internautas lembram de personagem Foguinho

O ator Lázaro Ramos decidiu mudar o visual e compartilhou resultado na internet Foto: Instagram/@olazaroramos

Lázaro Ramos usou as redes sociais nesta terça-feira, 4, para compartilhar com os internautas o resultado de uma mudança no visual.

O ator passou um descolorante no cabelo, que ficou loiro.

No primeiro vídeo que publicou no Instagram, Lázaro aparece passando o produto químico na cabeça.

"Preparando o visual de janeiro - parte 1. Com auxílio de Maria", escreveu o artista na legenda das imagens.

Apesar de mostrar o novo look, o ator não deu detalhes sobre os motivos da mudança.

Assista ao vídeo:

Na última puplicação, Lázaro Ramos aparece em cinco selfies diferentes. "5 selfies do novo visual. Escolha uma. Venha 22 que eu tô pronto pra você", disse o ator.

Os fãs aprovaram o visual e também lembraram do personagem Foguinho, interpretado por Lázaro, na novela Cobras e Lagartos, da TV Globo, de 2006.