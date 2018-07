Lázaro Ramos e Taís Araújo entram na lista dos 100 negros mais influentes do mundo

Taís Araújo e Lázaro Ramos estão na lista dos 100 afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo. Foto: Paulo Giandalia/ESTADÃO

Na noite da última terça-feira, 26, Taís Araújo e Lázaro Ramos participaram de um evento na Universidade de Columbia, em Nova York, onde foram consagrados dois dos 100 afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo. A lista havia sido divulgada no início do mês, mas o evento marcou a entrega dos certificados.

"Ontem aqui em Nova York foi muito especial. Foi um chamado. Estar na lista dos 100 afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes do mundo é uma alegria, mas também um chamado de responsabilidade com tudo o que faço e farei, o que digo e direi, e como influencio e sou influenciado. Tô mexido", disse Lázaro no Instagram.

O ator publicou fotos com outras pessoas que estão na lista, incluindo sua mulher, Taís. Anteriormente, a atriz já havia compartilhado em seu Instagram um agradecimento por ter participado do debate na Universidade de Columbia.

"Foi delicioso, tirando o susto de saber que era um discurso e que ele foi feito de improviso, em inglês. Meu inglês que até é direitinho para uma mesa de bar, mas para um discurso... Bom, falei com o coração e foi muito importante para mim. Muito obrigada a todos que estiveram lá.