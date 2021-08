Lázaro Ramos e Taís Araújo imitam Beyoncé e Jay-Z em campanha da Tiffany

Os atores brasileiros Lázaro Ramos e Taís Araújo e os americanos Beyoncé e Jay-Z Foto: Itaiara Andrade/ Instagram/@beyonce

Lázaro Ramos e Taís Araújo usaram as redes sociais nesta segunda-feira, 23, para compartilhar com os seguidores uma foto em que imitam o casal Beyoncé e Jay-Z.

Os artistas americanos divulgaram imagens da primeira campanha da Tiffany & Co no domingo, 22, com uma série de fotografias publicadas no Instagram.

"Já que vocês marcaram a gente o dia todo hoje no post da Beyoncé e do Jay-Z, a gente resolveu fazer a nossa versão pra mostrar que aqui também é sobre amor!", escreveu Lázaro Ramos na legenda da foto em que aparece abraçando Taís.

O título da campanha da Tiffany & Co é 'About Love' ou, em tradução literal para o português, 'Sobre Amor'.

A única diferença na publicação de Lázaro é que o casal de brasileiros não estava utilizando diamantes milionários como Beyoncé e Jay-Z. Confira.

Neste domingo, 22, Beyoncé ostentou o famoso diamante amarelo da Tiffany & Co, avaliado em US$ 30 milhões, ou R$ 160 milhões.