Laura Schadeck volta ao pop punk e se prepara para lançar 'Não Te Traí'

'Não Te Traí' marca a estreia da nova fase artística da cantora Laura Schadeck. Foto: João Pedro Varela

Após seis meses sem apresentar novas canções ao público, Laura Schadeck se prepara para lançar, na próxima quinta-feira, 1º, o single Não Te Traí, que estará disponível nas principais plataformas de música. Na sexta-feira, a cantora, semifinalista da primeira temporada do The Voice Kids , da TV Globo, divulga o visualizer (ferramenta que gera automaticamente clipes para músicas ouvidas através de streaming) no YouTube, a partir do meio-dia. Este é o primeiro trabalho da artista distribuído pela Virgin Music.

Não Te Traí marca a estreia da nova fase artística de Laura. Com uma narrativa sarcástica, a canção produzida por Leo Ramos resgata o gênero pop punk presente em sua formação musical. A música incorpora sentimentos ardentes de uma ferida recém aberta, expondo pensamentos e suposições que se passam por uma mente vingativa e rancorosa após descoberta de uma traição.

"É muito comum que ao não entendermos o que estamos sentindo, aquele espaço sem lei seja tomado por raiva, confusão, culpa e indignação. É extravasar todos esses sentimentos intensos. Essa fase figura um peso sendo tirado de suas costas, é o primeiro passo para a cura", conta a cantora.

"Estou muito feliz que a Laura escolheu a Virgin para esta importante etapa na carreira dela. Estamos honrados em tê-la junto com a gente e temos certeza que ela terá uma história linda pela frente", diz Miguel Cariello, diretor geral da Virgin Music.

Laura Schadeck. Foto: João Pedro Varela

Depois de 10 meses trabalhando em músicas inéditas dentro e fora dos estúdios, a cantora de 19 anos passou por um processo de autoconhecimento e amadurecimento, assim como suas composições, as quais lhe permitem narrar suas emoções mais sinceras e vulneráveis. Obras estas, que a partir de agora são exclusivas da sua própria editora, administrada pela Warner Chappell.

"A Laura é uma compositora super talentosa e acreditamos muito no potencial dela. Estamos muito felizes em tê-la no nosso time, nessa nova etapa de sua carreira. Tenho certeza que essa parceria trará muita música boa pela frente", fala Tatiana Pelegrino, A&R (Artistas e Repertório) da Warner Chappell, responsável pela carreira da autora.

Novo ciclo

A jovem artista explica que a faixa foi escolhida para dar início ao novo ciclo por sua força. Era preciso um trabalho que retratasse a turbulência caótica dos sentimentos vividos, tanto na música quanto no visualizer que acompanha esse primeiro momento.

"A música é meu meio de cura mais assertivo. Sempre gostei de narrar acontecimentos interpretando personagens e mudando a ótica do mundo real e cada vez mais venho explorando esse lado controverso, sarcástico e divertido . Compor me permite ser qualquer pessoa e principalmente, me permite ser eu mesma com todos defeitos inclusos", ressalta Laura, que no dia 4 de setembro irá performar a canção Não Te Trai, ao vivo, no palco TikTok do Rock in Rio.

Mais sobre Laura Schadeck

Com nove anos de carreira, Laura Schadeck, natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, acumula três músicas em novelas, uma delas foi a versão da canção Cool For The Summer, de Demi Lovato , que integrou a trilha sonora de Malhação - Pro Dia Nascer Feliz, da TV Globo. Além disso, milhares de reproduções nas plataformas de música e vídeo (mais de 40 milhões de visualizações no YouTube e mais de 4 milhões de streams no Spotify). Ela também já conquistou 4,5 milhões de seguidores em suas redes sociais.

A cantora é finalista do projeto Impulso 2.0 da União Brasileira de Compositores (UBC), um programa de capacitação e aceleração de carreiras artísticas com o objetivo de levar capacitação, mentoria e networking a músicos, como forma de promover a aceleração de carreiras e o desenvolvimento cultural.

Laura participa ainda do programa Generation NXT do TikTok, que ajuda artistas que estão emergindo no cenário musical a construir alcance e visibilidade na plataforma através de apoio por workshops sobre movimentos e tendências, compartilhando as melhores práticas da plataforma, incentivando a criatividade e a autenticidade.

Laura Schadeck. Foto: João Pedro Varela

Por quatro anos, Laura Schadeck teve seu nome junto a grandes gravadoras e, em 2020, tornou-se artista independente. Desde então, lançou 14 singles, todos acompanhados de videoclipes.