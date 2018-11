Laura Pausini lança novo single de álbum indicado ao Grammy Latino 2018

A cantora italiana Laura Pausini, indicada ao Grammy Latino 2018 pelo álbum 'Fatti Sentire', na versão em espanhol. Foto: Instagram/@laurapausini

Laura Pausini está na expectativa para a cerimônia de premiação do Grammy Latino 2018, que será nesta quinta-feira, 15, em MGM Grand Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Isso porque o novo álbum da cantora, Fatti Sentire, na versão em espanhol, foi indicado na categoria 'Melhor Álbum Vocal Pop'.

No início da semana, Laura Pausini lançou uma nova música de trabalho. Frasi a Metà faz parte da trilha sonora da novela O Sétimo Guardião, da TV Globo.

Assista ao vídeo:

Nas redes sociais, Laura Pausini comemorou a indicação ao Grammy Latino 2018 por Fatti Sentire. “Estou orgulhosa e independentemente de como será na quinta-feira, devo admitir que, depois de 25 anos, me emociona muito me sentir tão amada e respeitada. Levo vocês comigo”, escreveu a italiana no perfil oficial no Instagram.