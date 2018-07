Laura Keller provoca Simony e ganha o apoio de Miguel Falabella

O casal dançou os sucessos dos adversários eliminados do programa. Foto: Reprodução/Facebook

Pelo visto a confusão que se iniciou no reality Power Couple da Record, vai além do término da atração.

Fenômenos de aceitação pelo público, o casal Laura Keller e Jorge Souza, que se tornaram vitoriosos e levaram o prêmio da atração na última terça-feira, 21 , foram exatamente o inverso dentro do reality e se tornaram o casal mais odiado pelos adversários da competição. Em especial pelos casais Gretchen e Carlos, e Simony e Patrick, ocasionando diversas cenas de brigas e discussões.

Laura debochou de Simony e Gretchen. Foto: Reprodução/Facebook

Na última quinta-feira, 23, Laura e Jorge decidiram provocar os participantes com quem criaram uma espécie de rixa no programa e postaram vídeos em suas redes sociais, nos quais dançam os maiores sucessos de Simony em sua época de Balão Mágico, com Superfantástico, e Gretchen, Conga Conga Conga.

Os vídeos rapidamente chamaram a atenção dos internautas e principalmente de quem acompanhava o reality show.

Para incrementar ainda mais a polêmica, Miguel Falabella repostou os dois vídeos em sua própria rede social, aprovando as interpretações do casal e elogiando Laura Keller. "Te amo Laura!", escreveu aos risos.

Laura e Miguel se tornaram amigos após a atriz participar da série Pé na Cova, da Globo, que foi escrita e dirigida por Falabella.