Latino revela que planeja lançar biografia sobre vida e obra dele em 2022

Latino participou nesta quarta-feira, 3, do lançamento do livro Furacão Anitta, de Leo Dias, no Rio de Janeiro. O cantor e o jornalista tiveram desavenças no passado. Latino usou as redes sociais para falar sobre o assunto, mas sem muitos detalhes.

“Já se passaram 10 anos desde aquela baladinha ‘underground’ em Nova York, onde esclarecemos os fatos e colocamos os pingos nos i’s. Depois disso, aprendemos a nos respeitar, nos admirar e ter carinho um pelo outro. Alguns vão questionar minha masculinidade, outros que tenho ‘rabo preso’, mas os sábios vão dizer que gratidão revela caráter. Obrigado pelo convite, meu irmão”, escreveu Latino na legenda do vídeo em que aparece abraçando Leo Dias.

Durante o evento, Latino revelou que pretende lançar a biografia sobre a vida dele em 2022, de acordo com informações do UOL. “Minha vida é muito pública. Tenho macaco, tenho amigo doido, tenho filhos. Todo mundo sabe dos problemas com pensão. Bota tudo isso no liquidificador e dá o Latino”, disse.

No início de março deste ano, o cantor mostrou, nas redes sociais, aquela que seria a 10ª filha dele. "Olha quem veio tomar café comigo. Bruninha, minha filha, que quase não vê o papai. Minha coisinha mais linda", afirmou Latino ao lado dela. A descoberta de mais uma herdeira ocorreu há dois anos.

Ainda sobre o livro, o cantor declarou que será uma história reduzida da vida dele. “Já tem empresas interessadas. Sou o rei do patrocínio, imagina? Tenho 500 amigos que gostariam de patrocinar livro e até o filme”, disse.

O cantor lembra que fez uma previsão sobre Anitta no início de carreira: “Me lembrei de uma publicação no Twitter que fiz há cinco anos, quando ela estava começando e cantou no meu aniversário. Ela subiu no palco e vi uma estrela ali. Publiquei: ‘Gente, estou enxergando uma grande popstar internacional. Essa menina tem grande talendo’”, contou.