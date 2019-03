Latino promove festa ostentação para comemorar aniversário

Latino e a namorada Jéssica Rodrigues, no aniversário de 46 anos do cantor. Foto: Instagram/@jessicar

Não foi uma ‘festa no apê’, mas na cobertura do WZ Hotel, no Tetto RoofTop Louge, nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Latino promoveu uma festa ostentação para 300 convidados na noite desta terça-feira, 12. O aniversário mesmo foi em 2 de março, sábado de carnaval.

A namorada do cantor, Jéssica Rodrigues, chamou atenção pelo decote e a fenda do vestido. As comemorações também contaram com a presença de artistas como o apresentador da Globo André Marques, o empresário e apresentador da Record TV Roberto Justus e a esposa Ana Paula Seibert.

A idade do cantor não foi revelada. “Vamos comemorar meus 40, 45, 50 anos, não importa. O que importa é ser feliz”, diz o convite de aniversário. Os convidados deveriam se vestir de preto e prata.