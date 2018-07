Latino mostra como foi o reencontro com seu macaco de estimação

Latino reencontrou seu macaco de estimação, o Twelves. Foto: instagram.com/latino

Após muita mobilização nas redes sociais, Twelves, o macaco de estimação de Latino, finalmente foi encontrado. Na noite do último domingo, 9, o cantor publicou no Instagram um vídeo mostrando o momento do reencontro.

"Foi emocionante! Minha vontade era de esmagar o Twelves de raiva, mas a felicidade de tê-lo encontrado falou mais alto. Olha a carinha dele de desorientado. Vai ficar de castigo!", disse Latino na legenda do vídeo.

Na noite do sábado, 8, Latino publicou um vídeo em seu Instagram pedindo ajuda para encontrar Twelves, que, segundo ele, havia fugido para um bosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na manhã do dia seguinte, o animal foi encontrado no local, com o auxílio de um áudio gravado por sua cuidadora e amplificado com a ajuda de um megafone. Ao ouvir a voz dela, o macaco apareceu.