Latino grava clipe ‘caseiro’ durante quarentena e monetização será para combater coronavírus

O cantor Latino. Foto: Instagram/@latino

Latino decidiu usar o tempo disponível da quarentena para criar um clipe 100% feito com celular. A música Lili foi criada durante o momento de reclusão por causa do novo coronavírus.

Passando uns dias de férias em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, logo após o carnaval, o cantor, que estava com a namorada e amigos, recebeu a notícia de que uma tia recém-chegada de uma viagem à Itália poderia ter contraído coronavírus. Como haviam tido contato com ela, a orientação foi para que ficassem isolados por 15 dias.

“Não dava pra fazer muita coisa e até sair o resultado do exame dela precisamos ficar isolados lá. Foi aí que tivemos a ideia de fazer do limão uma boa limonada. Reuni a turma que estava lá comigo e inventamos um personagem para cada um, pegamos um celular e começamos a gravar”, relata.

Lili conta a história do DJ Lulu, vivido pelo influenciador digital Julio Prominentt, que conquista as mulheres não pela beleza, mas pelo humor. Com composição de Latino, Dalmo Beloti e Nildomar Dantas, ainda participam do clipe a namorada Rafaella Ribeiro, DJ Dennis, Fabio Souza, Christovam Neumann, Heidy Renata, Guilherme Dames e Gabriela Teixeira.

“Nossa intenção é divertir as pessoas e mostrar que a música pode tornar as coisas mais leves. E o dinheiro arrecadado com a monetização do clipe vamos doar para alguma causa emergencial da covid-19”, revela Latino.

Assista ao vídeo: