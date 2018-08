Latino faz tatuagem de macaco de estimação e compartilha nas redes sociais

O cantor Latino fez tatuagem em homenagem ao seu macaco de estimação, Twelves, que completou cinco anos de vida Foto: Instagram/@Latino

O cantor Latino deu mais uma demonstração de amor por Twelves, seu macaco de estimação: fez uma tatuagem no braço homenageando o bicho para comemorar o aniversário de cinco anos do animal. “Que venham as críticas... Só quem tem amor aos animais para saber os meus sentimentos”, escreveu o cantor no Instagram.

"Na boa, ele sabe exatamente quando estou triste, é extremamente carinhoso, zero de interesse, tem feito toda a diferença da minha vida. Meu filho, um dos meus filhos, representado aqui, através do amor e carinho que eu tenho pelos animais. Além de ser muito fofo", disse o cantor no vídeo.

Veja abaixo o vídeo.

VEJA TAMBÉM: Provas de que nem sempre tatuagens e artistas combinam.