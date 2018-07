Latino anuncia noivado com personal trainer

Latino ao lado da novia Jéssica Rodrigues. Foto: Instagram/latino

O cantor Latino anunciou na madrugada desta quarta-feira, 27, que está noivo da personal trainer Jéssica Rodrigues, de 23 anos.

Aos 44 anos, ele está no quarto relacionamento: foi casado com a modelo e atriz Rayanne Morais, com Mirella Santos e com a cantora Kelly Key, com quem tem uma filha. Ele tem mais oito filhos.

No Instagram, o cantor fez uma declaração para a noiva e começou dizendo que o relacionamento "tinha tudo para dar errado".

Jéssica também usou a rede social para falar sobre o noivado. "Só tenho agradecer todos que se empenharam, mas principalmente ele, meu noivo Latino que faz sempre tudo pra me agradar e me ver feliz", escreveu.