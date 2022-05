Larissa Manoela sobre João Guilherme: 'O amor que ele tem é um amor de admiração'

A atriz Larissa Manoela e o influenciador João Guilherme namoraram por pouco mais de um ano. Foto: Denise Andrade/ESTADÃO e Instagram/@joaoguilherme

A atriz Larissa Manoela falou sobre a relação com o influenciador João Guilherme e disse que ainda tem muito carinho por ele. No ar em Além da Ilusão, a artista foi entrevistada pelo programa TV Fama, da RedeTV!, durante um evento da novela.

A entrevista foi ao ar nesta segunda-feira, 30. Os dois namoraram por pouco mais de um ano e terminaram o relacionamento em 2016.

Durante uma conversa com os seguidores no Instagram, o influenciador respondeu a uma pergunta sobre a relação com Jade Picon, que também foi namorada de João Guilherme. "Amo as duas", escreveu.

Larissa afirmou que o "amor" que João ainda tem é "um amor com carinho e admiração, em respeito a tudo o que ele viveu com as ex-namoradas dele". "O que importa é o carinho que fica, as boas lembranças e a amizade", disse.

Ela ainda comentou sobre Isadora, sua personagem na novela da faixa das 18h na TV Globo. Questionada sobre o futuro dos relacionamentos da personagem, a atriz afirmou: "Não posso dar spoiler, mas vocês vão se surpreender".

A artista se mudou recentemente para o Rio de Janeiro para trabalhar na novela. Durante a entrevista, ela comemorou o que afirmou ser "uma fase maravilhosa".

"Habilitada, dona da minha vida, mulher empoderada, sendo feliz e coração batendo, graças a Deus. Isso é o que importa", disse.

Assista ao trecho do programa da RedeTV!: