Larissa Manoela sobre fim de namoro: 'Foi algo comparado ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie'

Larissa Manoela é convidada do 'Programa Raul Gil' que vai ao ar neste sábado, 4. Foto: Rodrigo Belentani/SBT

A atriz Larissa Manoela gravou uma participação no quadro 'Youtubers Querem Saber', do No Programa Raul Gil que vai ao ar neste sábado, 4, e respondeu perguntas feitas por Flávia Pavanelli, Lucas Rangel, entre outros.

Alguns destaques de sua participação são os momentos em que ela relembra o fim do namoro com João Guilherme - os dois terminaram em dezembro. Ela revelou que os dois não conversam mais: "A gente não se falou mais desde o término. Mas acima de tudo somos profissionais, somos atores. Uma hora a gente vai se encontrar e a gente tem que ter uma boa relação, amigável".

A cantora e atriz ainda falou que ficou surpresa com a repercussão do término. "Foi algo comparado ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie para os teens aqui no Brasil. Foi algo que me impressionou muito. Os fãs até hoje não conseguem aceitar, mas sei que quem é fã mesmo vai querer a felicidade de ambos", disse Larissa.

Larissa ainda disse que não está em busca de um novo relacionamento, e que está "apaixonada pela carreira", e revelou que seu maior sonho é fazer um musical na Broadway. Além disso, a atriz disse que deve lançar seu segundo livro em breve. O programa vai ao ar no SBT, às 14h15.