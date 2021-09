Larissa Manoela revela que tem endometriose: 'Conviver com dores'

Larissa Manoela desabafa sobre os males da endometriose Foto: TV Globo

Larissa Manoela, 20, usou as redes sociais para contar que descobriu ter endometriose, uma doença causada por inflamações do tecido que reveste o útero, causando cólicas fortes e dores pélvicas. A atriz fez um desabafo sobre as consequências da sua condição e promoveu uma live com o médico especialista Claudio Crispi nesta quarta-feira, 1, para conscientizar suas seguidoras.

"É tudo muito novo ainda para mim, estou descobrindo. Mas, o mais importante de eu ter compartilhado e aberto algo tão pessoal da minha vida, foi saber que eu posso inspirar outras mulheres a também fazerem uma pesquisa profunda e salvar e dar qualidade de vida para essas mulheres", disse a artista.

A atriz aconselhou as seguidoras a fazerem um check-up e se informarem sobre a doença, já que, historicamente, a patologia tem sido mal diagnosticada, chegando a uma média de 7 anos entre o início os sintomas e diagnóstico certo.

A patologia é a principal causa de dor pélvica , infertilidade feminina, abstenção feminina no trabalho e perda de qualidade de vida das mulheres. A endometriose afeta mais de 7 milhões de brasileiras e é uma realidade para cerca de 10 a 15% das mulheres no mundo.

Larissa leva uma vida saudável, com boa alimentação e rotina de exercícios físicos, e falou que é muito difícil conviver com a dor. “Quem tem endometriose, ou acha que tem, sabe como é viver com isso. Então, se uma mulher que seja, eu tenha conseguido inspirar com essa live para mim já transforma, já passa a ser muito mais especial do que está sendo todo esse processo de descoberta e aprendizado".