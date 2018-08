Larissa Manoela pede dicas para Adriana Santana para diminuir a testa em fotos

Larissa Manoela. Foto: Instagram/@larissamanoela

Larissa Manoela é alvo frequente de críticas por conta do tamanho de sua testa, mas parece não se importar e até brinca com a situação. De forma ácida, a atriz pediu dicas a ex-BBB Adriana Santana de como diminuir a testa nas fotos.

Adriana publicou, no Instagram, uma foto com os filhos no colo com a legenda: "Acho que perdi a mãe no Facetune na hora de diminuir minha testa", referindo-se ao excesso de edição na imagem.

Larissa então comentou: "Me ensina, amiga! O povo fala tanto da minha que tô precisando usar para chegar no ponto ideal para agradar a todos. Afinal é tanta gente cuidando da testa alheia, né?".