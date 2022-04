Larissa Manoela nega ficar com João Guilherme e Neymar ao mesmo tempo

Larissa Manoela usou o perfil dela no Twitter para rebater os boatos de que estaria ficando com João Guilherme e Neymar. Foto: Denise Andrade/ESTADÃO

A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais neste domingo, 3, para rebater os boatos de que estaria ficando, ao mesmo tempo, com o ator João Guilherme e com Neymar.

O assunto foi muito comentado após a empresária Sarah Andrade, participante do BBB 21, falar sobre a situação em um dos stories do também ex-BBB Bil Araújo.

Na ocasião, Bil apareceu provando vinhos enquanto, ao fundo, é possível escutar Sarah comentando sobre os supostos "casos" da atriz.

"Ela está podendo. A Larissa Manoela está 'pegando' o João Guilherme e o Neymar", disse a empresária.

Espia a Sarah no fundo falando que a Larissa Manoela está ficando com o Neymar e o João Guilherme. A galera do #BBB21 sempre rende quando grava stories pic.twitter.com/Hz7JWVxoAS — Vai Desmaiar #BBB22 (@vaidesmaiar) April 3, 2022

Após a onda de boatos sobre o assunto, Larissa foi ao Twitter para falar sobre a situação. Em tom de brincadeira, ela negou os casos com o ator e o jogador e recebeu o apoio de fãs.

"Não estou tendo (sic) tempo para administrar dois ficantes não, gente. Tempo eu tenho é para trabalhar", escreveu a atriz. Atualmente, Larissa é uma das protagonistas de Além da Ilusão, novela que vai ao ar na faixa das 18h na TV Globo.