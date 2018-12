Larissa Manoela ganha carro de R$ 100 mil no aniversário de 18 anos

A atriz e cantora Larissa Manoela. Foto: Instagram/@larissamanoela

Larissa Manoela chegou aos 18 anos nesta sexta-feira, 28. Para comemorar a maioridade, a atriz do SBT deu uma festa na mansão dela em Orlando, nos Estados Unidos.

Além do namorado, Léo Cidades, estiveram presentes personalidades como Simone, da dupla com Simaria, a humorista Camilla Camargo e Fabiana Karla. O amigo Rodrigo Branco, que mora na cidade, decidiu presenteá-la com um carro rosa, conversível, no valor de R$ 100 mil.

“Se for para dar um presente para a Larissa, de 18 anos, que seja um carro! Gostou?”, escreveu na legenda da foto em que aparece ao lado da aniversariante no Instagram.

Alguns seguidores de Larissa brincaram. “Quero uma amizade dessas (risos)” e “Seria meu sonho um amigo desses” foram alguns dos comentários.

Para comemorar a maioridade, a atriz fez uma postagem sensual no perfil dela oficial no Instagram. “E ele chegou...#18tão”, escreveu na legenda da foto.