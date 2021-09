Larissa Manoela fala sobre a superação do trauma de andar a cavalo

Larissa Manoela viverá protagonista da nova novela das seis, 'Além da Ilusão' Foto: TV Globo

Larissa Manoela compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, seu processo de superação do trauma de andar a cavalo. A atriz, que sofreu um acidente em 2015, agora precisa superar o medo para viver a protagonista de Além da Ilusão, a nova novela das seis da Rede Globo.

Nos stories do Instagram, Larissa compartilhou um vídeo direto de um haras no Rio de Janeiro, e contou como estava se sentindo. "Ai, gente, depois de seis anos do meu acidente, vou montar. Vou fazer esse medo e esse trauma irem embora", começou confiante a atriz.

“Eu amo cavalo, desde que nasci tenho contato com cavalos. Então, hoje vai ser um dia bem especia”, disse ela. “Infelizmente, aconteceu esse acidente. Mas é isso, não é porque aconteceu, que vai acontecer de novo".

Em junho do ano passado, Larissa dividiu a história de seu grave acidente de cavalo com seus seguidores. "O ano era 2015. Dia 26 de junho. Eu caí do cavalo e renasci. Deus me livrou. Ele está comigo em todos os momentos. Hoje completa 5 anos do meu acidente. Agradeço todos os dias pela minha vida, pela minha saúde e pela oportunidade de viver dia após dia, eu valorizo muito isso".

A atriz postou as fotos de quando estava no hospital. "Perto do que poderia ter sido eu fiquei apenas com a minha 'carequinha', vulgo cicatriz no meio da cabeça. Me lembro que receber as mensagens e o carinho de vocês naquele momento foi muito importante", agradeceu ela.

"Hoje sigo recebendo esse mesmo carinho e as mensagens que me motivam a cada dia. Celebramos os 5 anos da minha nova vida pós ocorrido. Viva!", finalizou.