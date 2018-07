Leo Cidade e Larissa Manoela Foto: Instagram/ @leocidadee | Instagram/ @larissamanoela

Larissa Manoela está namorando o ator Leo Cidade. A informação, confirmada ao E+ pela assessoria da atriz, foi dada inicialmente pela revista Caras, à qual a atriz declarou: “A gente se conhece há algum tempo, acabamos nos conhecendo melhor e hoje estamos juntos e felizes.”

Os dois já haviam postado fotos juntos nas redes sociais em viagem ao Rio de Janeiro.

Larissa, de 16 anos, já assumiu relacionamentos no passado com Thomaz Costa e com João Guilherme. Quando o namoro com João chegou ao fim, a atriz disse que a repercussão entre os fãs foi grande. "Foi algo comparado ao término de Brad Pitt e Angelina Jolie para os teens aqui no Brasil. Foi algo que me impressionou muito. Os fãs até hoje não conseguem aceitar, mas sei que quem é fã mesmo vai querer a felicidade de ambos", disse Larissa na época.