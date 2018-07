Larissa Manoela e João Guilherme terminam namoro 

Queridos fãs e em especial, fãs de "JOLARI": Hoje o casal JOLARI fechou um ciclo! Foram 1 ano, 2 meses e 20 dias de tantas aventuras, tantos sorrisos, gargalhadas, lágrimas, viagens, vôos, shows, cenas, todas as datas comemorativas (todas) e até outro país. Muita coisa aconteceu. Coisas difíceis de esquecer e outras que não valem a pena serem lembradas. Hoje não quero que a lembrança recente seja mais forte que os bons momentos, por isso decidi relembrá-los para falar do quanto foi gostoso, divertido e o quanto valeu a pena todos esses dias de carinho, de companheirismo, cumplicidade e amizade e não é porque não somos mais um casal que vou deixar de admirar a pessoa que o João Guilherme é, não é por seguirmos caminhos diferentes que vou deixar de amar a família dele que por todo esse tempo juntou-se a minha também. Quero que o sucesso cresça a cada dia e que possamos atrair apenas coisas boas, pois todas as sementes que plantamos hoje, nascerão amanhã. Quero que o respeito seja a base para as nossas vidas. As coisas vão mudar um pouco, tomar um novo rumo, encontrar um novo espaço, mas faço questão de manter em mim somente aquilo que é bonito. Não é por conta do término desse ciclo que vou transformar tantas coisas boas num sentimento ruim, um ressentimento ou uma mágoa para carregar comigo. Vou carregar comigo somente os grandes momentos de felicidade. Enfim, quero agradecer a todos vocês pelo carinho que sempre tiveram conosco. Obrigada por viverem conosco essa felicidade, obrigada por terem sonhado conosco, obrigada por terem vivido conosco essa história. E é isso! Um beijo no coração de cada um de vocês, meus amores!

