Larissa Manoela comemora nove meses de namoro com Leo Cidades

A atriz Larissa Manoela Foto: Instagram / @larissamanoela

Larissa Manoela comemorou nove meses de namoro com o ator Leo Cidades, de 21 anos. Os dois estão curtindo uma viagem à Flórida, nos Estados Unidos.

No perfil oficial no Instagram, a atriz fez uma postagem romântica e declarou seu amor ao namorado nesta sexta-feira, 14. “Nove meses com você. Te amo!”, escreveu na legenda da foto.

Larissa e Leo estiveram no Busch Gardens, parque que fica na cidade de Tampa.

Antes de Tampa, curtiram alguns dias na Disney. A atriz foi alvo de internautas que repararam que esta é a terceira vez que leva um namorado para o local: “Vem fim de mais um namoro. A maldição da Disney” e “Todo ano na Disney com namorado novo” foram alguns dos comentários. No entanto, Larissa teve quem a defendesse: “Qual é o problema de ter vários namorados?”, escreveu um.

Em 2016, Larissa Manoela foi à Disney com João Guilherme e, no ano passado, levou Thomaz Costa, com quem chegou a trocar alianças na viagem. Mas o namoro terminou no mês seguinte.