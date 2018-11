Larissa Manoela assina contrato com Netflix e comemora nas redes sociais

A atriz Larissa Manoela Foto: Instagram / @larissamanoela

“Arrumando as malas para L.A. (Los Angeles)! Netflix to chegandooooo (sic)”, escreveu Larissa Manoela na foto que publicou no Twitter e Instagram. A sede da empresa fica na Califórnia.

O serviço de streaming já oferece alguns filmes da atriz, como Meus 15 Anos, Carrossel, o Filme e Carrossel 2. Larissa não divulgou detalhes do acordo.

Ela atua na novela infantil do SBT As Aventuras de Poliana. A atriz não mencionou se o negócio com a Netflix vai influenciar o contrato com a emissora de Silvio Santos.

Nas redes sociais, Larissa publicou uma foto em que aparece bebezinha. “Quem diria que os sonhos dessa menininha aí, iriam ultrapassar fronteiras. Desde o início da minha carreira, alguns anos depois dessa foto, mesmo pequena, sempre tive consciência de que queria alcançar muito mais além do que aquilo que no momento eu já tinha”, escreveu.