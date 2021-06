Larissa Manoela anuncia Lari Cel, operadora de telefone celular própria

A atriz e cantora Larissa Manoela de 20 anos. Foto: Intagram/@larissamanoela

Larissa Manoela anunciou nesta sexta-feira, 4, um novo empreendimento, a Lari Cel, sua própria operadora para telefone celular. Aos 20 anos, a recém-contratada da Rede Globo compartilhou a novidade nas redes sociais.

A Lari Cel é um modelo de operadora de telefonia móvel virtual e a nova empreitada da artista é vinculada à empresa Dry Company, que é credenciada da Surf Telecom na Anatel e utiliza antenas da TIM para levar o sinal aos clientes.

Larissa fez o anúncio com um vídeo no Instagram em que escreveu: “Acredito que além de estarmos conectados pela vida agora estaremos conectados literalmente por um sinal potente de internet. Temos muitos benefícios e se eu fosse você já mudava para Lari Cel”.

Com planos a partir de R$ 25, Lari Cel busca apostar no público jovem, que é majoritário da atriz. Ela tem mais de 38 milhões de seguidores apenas no Instagram.

"Queríamos alcançar esse nicho. Um público que consome pré-pago e pode gostar do nosso negócio por conta da afinidade com uma celebridade. Nós entramos em contato porque enxergamos o foguete que ela é com o público jovem", disse Tatiana Perez, CEO da Dry Company, ao site da Forbes.