Lana Del Rey faz cover da música que deu o Oscar de melhor canção original a Madonna em 1997

A cantora Lana Del Rey fez cover da música 'You Must Love Me', que deu o Oscar de melhor canção original a Madonna em 1997 Foto: Cathal McNaughton/Reuters

A cantora norte-americana Lana Del Rey fez um cover da música You Must Love Me, que deu o Oscar de melhor canção original a Madonna em 1997. O cover foi gravado para um álbum em homenagem a Andrew Lloyd Webber, que compôs a música.

“Andrew Lloyd Webber é uma das minhas principais inspirações na música”, disse Lana em release obtido pela Entertainment Weekly. “Fazer um cover de uma das músicas que ele escreveu é como um sonho para mim”, continuou.

Webber tem longa carreira como compositor no cinema e teatro e está completando 70 anos de vida em 2018. No álbum que está sendo feito em sua homenagem, Beyoncé cantou Learn to be Lonely, de O Fantasma da Ópera, e Nicole Scherzinger cantou Memory, da peça Cats.

Ouça abaixo a versão de Lana Del Rey da famosa música do filme Evita.

Agora compare com a versão original cantada por Madonna.