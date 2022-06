Lana Del Rey faz 37 anos; relembre os maiores sucessos da artista

Lana Del Rey completou 37 anos nesta terça-feira, 21. Foto: Andrew Kelly/REUTERS

Nesta terça-feira, 21, a cantora Lana Del Rey completa 37 anos. Dona de uma voz única e de um indie rock melancólico, a artista acumula fãs fiéis ao redor do mundo e se tornou um dos maiores sucessos da última década.

Nascida como Elizabeth Woolridge Grant, a cantora já sofreu vários desafios ao longo da carreira. Um dos primeiros foi a primeira aparição de Lana no programa Saturday Night Live, em 2012, que recebeu duras críticas à época.

A artista começou a alcançar sucesso com a internet. A partir de 2011, Del Rey "viralizou" com vídeos no YouTube e, quando lançou a música Video Games, começou a fazer parte da cultura pop.

No mesmo ano em que fez a apresentação "desastrosa" durante o Saturday Night Live, Lana lançou o icônico Born To Die. Além de a ajudar a alcançar o estrelato, o álbum também fez com que a artista passasse a ser mais respeitada na indústria musical.

Dona de seis indicações ao Grammy, Lana já enfrentou a depressão e até pensou em desistir da carreira. Atualmente, ela é uma das artistas da cena pop mais elogiadas pela crítica e acumula mais de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Para relembrar os maiores sucessos da artista, o Estadão selecionou os cinco que mais acumulam reproduções na plataforma de áudio.

Confira:

Young and Beautiful

Coroado como o maior sucesso da cantora no Spotify, Young and Beautiful acumula mais de 660 milhões de reproduções. A canção fez grande sucesso por fazer parte da trilha sonora do filme O Grande Gatsby, de 2013. O longa foi estrelado por Leonardo DiCaprio e dirigido por Baz Luhrmann.

Summertime Sadness

Lançada em 2012, Summertime Sadness foi um dos primeiros grandes sucessos de Lana Del Rey e a artista na cena indie. A música faz parte do álbum Born To Die e explodiu ao ganhar um remix do DJ Cedric Gervais. No Spotify, a canção soma mais de 500 milhões reproduções.

Doin' Time

Doin' Time foi lançada recentemente, em 2019, fazendo parte do álbum Norman Fucking Rockwell!. A música é muito lembrada pelos fãs por imprimir o estilo da cantora e acumula 275 milhões de reproduções na plataforma de áudio.

Brooklyn Baby

Broklyn Baby também é uma das queridinhas dos fãs. Ela apresenta um ritmo mais lento, mas não deixa de mostrar o ritmo e a melancolia característica de Lana Del Rey. No Spotify, a música já foi ouvida 268 milhões de vezes.

West Coast

West Coast foi lançada em 2014 no mesmo álbum que Broklyn Baby, Ultraviolence, e também aparece como um dos hits mais populares da artista. Ela figura com quase 230 milhões de reproduções na plataforma de streaming.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais